​Сакки: «От Фонсеки ждут не только результат, но и зрелищную игру»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки прокомментировал назначение нового тренера клуба. Им стал португальский специалист Паулу Фонсека. По мнению Сакки, от него теперь будут ждать не только результат, но и красивую игру.

- Тифози «Милана» всегда имеют большие ожидания, памятуя о том, кем был этот клуб в прошлом. Они хотят вернуть успех, результаты, и от Фонсеки будут ждать именно это, но также и красивую игру, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».