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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Интер» чуть впереди»

23 Июля 2024 • 16:44 Комментировать

Меньше месяца остаётся до старта нового сезона Серии А, в связи с чем растёт ажиотаж. О перспективах чемпионата порассуждал Арриго Сакки - бывший наставник «Милана». Он отдаёт должное активности своего бывшего клуба на трансферном рынке, но при этом не сомневается в том, что и в предстоящем чемпионате с позиций главного фаворита будет выступать «Интер»:

- Думаю, что «Интер» на данный момент чуть впереди. В конце концов, у них не было смены тренера, есть стабильность, никто не покинул команду, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует 17 августа.


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