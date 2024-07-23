Только Роналду и Роналдо лучше Осимхена в Серии А по одному показателю

Поговаривают, что в летнее трансферное окно нападающий Виктор Осимхен покинет «Наполи». По этому случаю специалисты из Opta привели интересный факт – только два футболиста превосходят Осимхена по среднему количеству минут на гол в чемпионате Италии. Речь идёт о периоде с сезона 1994/1995, когда за победу в Серии А стали начислять три очка.

Осимхен забивал голы в Серии А в среднем каждые 125 минут. Лучший показатель имеют только бразилец Роналдо (117 минут) и португалец Криштиану Роналду (104 минуты).

Всего Осимхен забил 65 голов в чемпионате Италии. У Роналдо 58 результативных ударов, а у Роналду – 104.