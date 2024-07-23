«Милан» хочет продать Беннасера ради покупки Фофаны и Самарджича

Слухи о том, что алжирский защитник Исмаэль Беннасер покинет итальянский «Милан» в направлении единоверцев из Саудовской Аравии, появились ещё в прошлом месяце, а сейчас они усиливаются. «Милану» нужны деньги для покупки Самарджича и Фофаны, и планом команды по их добыче является продажа Беннасера.

Это, если всё получится, позволит выручить до 50 миллионов евро - если, конечно, в Саудовской Аравии найдётся клуб, готовый заплатить такие деньги.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».