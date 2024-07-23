Осимхен всё ещё хочет покинуть «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен всё ещё хочет покинуть свою команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нигериец намерен перейти в другой топ-клуб.

При этом источник также сообщает, что «ПСЖ» не собирается платить за Осимхена требуемую сумму компенсации в размере 130 миллионов евро. Также парижане не собираются включать в сделку своих игроков.

Отмечается, что Осимхен может перебраться в один из клубов Саудовской Аравии, где футболист пользуется большим спросом. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте хочет пригласить на замену Виктору нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, с которым работал в «Интере».