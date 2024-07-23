Осимхен принял финальное решение по своему будущему

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен принял окончательное решение касательно своего будущего, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, нигерийский бомбардир намерен сменить команду до закрытия летнего трансферного окна. Ранее в прессе сообщалось, что главным претендентом на африканца считается французский «ПСЖ». Если переход в Париж не состоится, Виктор может рассмотреть варианты из Саудовской Аравии.

Осимхен играет за неаполитанский коллектив с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий провел 32 поединка, в которых отметился 17 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.