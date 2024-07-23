Нападающий сборной Шотландии Че Адамс покинул английский «Саутгемптон» и переехал в чемпионат Италии. Новым местом работы 28-летнего футболиста стал «Торино», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны заключили контракт до середины 2027 года.

Адамс защищал цвета «Саутгемптона» с лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий поучаствовал в 46 поединках за «святых», в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и шесть голевых передач. После окончания сезона он стал свободным агентом.

В составе сборной Шотландии Адамс провел 33 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами.