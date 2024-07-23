«Интер» хочет бесплатно увести топ-игрока из «Ювентуса»

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть туринский клуб. У вингера есть вариант продолжения карьеры в другом итальянском гранде.

Согласно сведениям Calciomercato, в подписании игрока заинтересован миланский «Интер». Однако «нерадзурри» не хотят тратиться на 26-летнего футболиста. Чемпион Серии А готов подписать Федерико только в статусе свободного агента в следующем году.

Кьеза выступает за «старую синьору» с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.