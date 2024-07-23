Экс-директор «Лацио»: «У Тюрама больше сильных качеств, чем у Рабио, поздравляю «Ювентус»

Бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре впечатлён трансфером Кефрена Тюрама в «Ювентус».

Туринцы приобрели 23-летнего французского хавбека у «Ниццы», заплатив чуть больше 20 млн евро.

«Тюрам – отличный полузащитник. У него больше сильных качеств, чем у Рабио. Я удивлён, что ни один другой топ-клуб не пытался его подписать. Могу только поздравить «Ювентус». Кефрен имеет всё, чтобы стать ориентиром в команде Тьяго Мотты. Думаю, этот игрок будет открытием нового сезона Серии А», – заявил в беседе со Sky Sport Таре.

Контракт Кефрена Тюрама с «Ниццей» истекал в следующем году, поэтому «Ювентусу» он достался по сниженной цене. Со «старой синьорой» полузащитник заключил пятилетний договор.