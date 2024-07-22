Полузащитник «Ромы» и сборной Аргентины Леандро Паредес отверг предложение из Саудовской Аравии от неназванного клуба. Новостью в своей соцсети делится журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, аргентинец хочет пока что остаться в Италии и не ехать на Ближний Восток. Ради этого Паредес отклонил контракт на 10 млн евро в год.

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Америки в «Роме» с 2023 года. С 2019 по 2023 годы полузащитник принадлежал «ПСЖ», а в последний сезон во французском топ-клубе футболист провёл в аренде в туринском «Ювентусе». С 2017 по 2019 годы выступал в России за «Зенит».