«Милан» договорился с полузащитником сборной Франции

«Милан» стремится усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Фабрис Хокинс, «россонери» договорились о контракте с Юссуфом Фофана из «Монако». Речь идёт о трудовом соглашении сроком на четыре сезона.

Теперь «Милану» предстоит начать переговоры с «Монако» о сумме трансфера. При этом за ситуацией 25-летнего Фофана следят «Манчестер Юнайтед» и неназванный клуб из Лиги чемпионов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Юссуфа Фофана в 30 миллионов евро. Летом футболист поучаствовал в трёх матчах сборной Франции на чемпионате Европы.