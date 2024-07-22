Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» договорился с полузащитником сборной Франции

22 Июля 2024 • 18:36 Комментировать

«Милан» стремится усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Фабрис Хокинс, «россонери» договорились о контракте с Юссуфом Фофана из «Монако». Речь идёт о трудовом соглашении сроком на четыре сезона.

Теперь «Милану» предстоит начать переговоры с «Монако» о сумме трансфера. При этом за ситуацией 25-летнего Фофана следят «Манчестер Юнайтед» и неназванный клуб из Лиги чемпионов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Юссуфа Фофана в 30 миллионов евро. Летом футболист поучаствовал в трёх матчах сборной Франции на чемпионате Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Монако Манчестер Юнайтед Юссуф Фофана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели В «Реале» удивлены поведением Мбаппе Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити»
Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель У «Реала» есть серьёзная проблема Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июля
19:08 · Италия. Серия А
Паредес отверг предложение из Саудовской Аравии слухи
18:36 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с полузащитником сборной Франции
17:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Болонья» готовят документы по Калафьори 1
17:12 · Италия. Серия А
Трансфер Осимхена в «ПСЖ» может сорваться – названа причина
16:00 · Италия. Серия А
​В Индонезии пара назвала своего новорожденного сына «Тотти де Росси»
15:28 · Италия. Серия А
Клуб Серии А предложил контракт Хуммельсу – известна зарплата
11:55 · Италия. Серия А
Берти: «Интер» сохранит лучшую полузащиту»
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов продать Суле в лондонский клуб за 35 миллионов евро
09:54 · Италия. Серия А
Бернат имеет два варианта для продолжения карьеры
08:36 · Италия. Серия А
Варан переходит в итальянский клуб, который тренирует Фабрегас
03:14 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи: «Жаль, что Калафьори переходит в «Арсенал»
02:05 · Италия. Серия А
Бонуччи считает, что «Наполи» финиширует в Серии А не ниже второго места
21 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса» слухи
22:50 · Италия. Серия А
Бонуччи прокомментировал возможный уход Кьезы из «Ювентуса»
22:33 · Италия. Серия А
Защитник «Ювентуса» решил перейти в «ПСЖ»
21:51 · Италия. Серия А
Бонуччи оценил перспективы «Ювентуса» при Мотте 1
21:17 · Англия. Премьер-лига
Переход Лукаку в «Наполи» может не состояться – известна причина
18:31 · Италия. Серия А
​Капелло: «Рейндерс стал ценным игроком для «Милана»
17:38 · Италия. Серия А
​Югович: «У «Интера» по-прежнему лучшая полузащита в чемпионате» 1
17:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил «Фиорентине» решение по Амрабату 1
16:43 · Италия. Серия А
Муслера: «Мой самый сложный момент в карьере был в матче против «Милана»
15:30 · Италия. Серия А
Мессиас: «Прошлый сезон лучше забыть»
15:14 · Италия. Серия А
​Коке напутствовал Морату: «Желаю ему всего наилучшего»
15:03 · Италия. Серия А
​Бергоми скептически относится к новому тренеру «Милана» 1
13:51 · Германия. Бундеслига
​«Милан» хочет снизить цену на Фюллькруга
Все новости
Рекомендуем