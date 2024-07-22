Трансфер Осимхена в «ПСЖ» может сорваться – названа причина

«ПСЖ» продолжает работать над подписанием нападающего Виктора Осимхена из «Наполи». На днях поговаривали, что переезд 25-летнего нигерийца на «Этихад Стэдиум» вот-вот состоится, но теперь в прессе написали о загвоздке.

По данным издания L’Equipe, для подписания Осимхена «ПСЖ» нужно сначала продать одного из форвардов – либо Гонсалу Рамуша, либо Рандаля Коло-Муани. Впрочем, ни один из этих игроков не хочет уходить из парижского клуба. Именно по этой причине переговоры по Осимхену зашли в тупик. Очевидно, трансфер и вовсе может сорваться.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 100 миллионов евро.