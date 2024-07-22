​В Индонезии пара назвала своего новорожденного сына «Тотти де Росси»

Из-за Раджы Наингголана, долгое время выступавшего за «Рому», этот клуб снискал большую популярность в Индонезии. Настолько, что там время от времени называют детей именами игроков «Ромы».

В одной индонезийской семье новорожденного мальчика назвали в честь икон римского клуба - Франческо Тотти и Даниэле де Росси. В социальных сетях даже опубликовали паспорт маленького поклонника «Ромы».

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа, в своём первом матче «Роме» предстоит сыграть на выезде с «Кальяри». В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место.