Клуб Серии А предложил контракт Хуммельсу – известна зарплата

По завершению сезона 2023/2024 защитник Матс Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию», за которую выступал в течение долгих лет. Теперь 35-летний футболист ищет новую команду, благо вариантов у него хватает.

Как сообщил в социальных сетях журналист Николо Скира, предложение Хуммельсу сделала «Болонья». Клуб Серии А ждёт ответа от опытного немца до конца текущей недели.

«Болонья» предложила Матсу Хуммельсу контракт на два сезона с зарплатой в 2 миллиона евро в год + 1 миллион евро бонусами.

Стоит сказать, что в следующем сезоне «Болонья» будет представлять Италию в Лиге чемпионов.