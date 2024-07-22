Берти: «Интер» сохранит лучшую полузащиту»

Бывший полузащитник миланского «Интера» Никола Берти уверен в том, что и в престоящем сезоне Серии А «Интер» будет располагать наилучшей полузащитой. Именно она стала залогом успеха команды в прошлом сезоне, когда «Интер» вернул себе чемпионский титул - он стал юбилейным, двадцатым в истории клуба.

- Скудетто выигрывают в центре поля. Я хорошо знаю роль полузащиты. Несмотря на приходы Самарджича и Фофаны, считаю, что полузащита «Интера» всё равно сильнее, - цитирует слова Николы Берти pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся в субботу, 17 августа.