Бернат имеет два варианта для продолжения карьеры

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат в ближайшее время с большой долей вероятности покинет французскую команду. По информации от итальянского журналиста Николо Скиры, у фуллбека есть два варианта для продолжения карьеры.

Футболист был предложен «Лас-Пальмас» и «Дженоа». Пока не сообщается, какая команда является фаворитом на подписание Берната. Напомним, прошлый сезон испанец провёл на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику».

31-летний Хуан в прошлом сезоне сумел провести всего 3 матча в чемпионате Португалии, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее Хуан выступал в Германии за мюнхенскую «Баварию».