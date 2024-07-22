Варан переходит в итальянский клуб, который тренирует Фабрегас

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан продолжит карьеру в «Комо». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, игрок подпишет с итальянским клубом двухлетнее трудовое соглашение с опцией пролонгации на один сезон.

Предыдущим местом работы опытного защитника был «Манчестер Юнайтед». Варан покинул «красных дьяволов» по завершении срока трудового договора. В прошлом сезоне Рафаэль принял участие в 32 поединках, отметившись забитым мячом. Его трансферная стоимость сейчас оценивается в 20 миллионов евро.

В новом сезоне «Комо» сыграет в Серии А.