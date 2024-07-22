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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи считает, что «Наполи» финиширует в Серии А не ниже второго места

22 Июля 2024 • 02:05 Комментировать
Верона
...
Наполи
18.08 19:30

Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи верит в успех «Наполи» при Антонио Конте.

«Адзурри» завершили прошедшую кампанию на десятом месте, после чего и было принято решение о приглашении Конте. Недавно Джанлуиджи Буффон заявил, что ожидает увидеть «Наполи» как минимум в двойке лучших по итогам предстоящего розыгрыша Серии А. Бонуччи полностью согласен с бывшим одноклубником и товарищем по сборной.

«Я абсолютно согласен. «Наполи» пригласил тренера мирового уровня – лучший выбор после неудачного прошлого сезона. Конте может научить всему. У «Наполи» качественный состав, и я считаю, что Антонио прекрасно справится с работой», – заявил в интервью Sky Sport Italia бывший центральный защитник, недавно завершивший карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Леонардо Бонуччи Антонио Конте Наполи ещё теги

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