Бонуччи прокомментировал возможный уход Кьезы из «Ювентуса»

Бывший игрок «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался на тему будущего Федерико Кьезы.

«Старая синьора» готова продать вингера этим летом, чтобы тот не ушёл бесплатно через год, когда подойдёт к концу срок его контракта. В подписании 26-летнего игрока сборной Италии заинтересованы другие представители Серии А, однако конкретные переговоры пока не ведутся.

«Думаю, Кьезе нужно понять, чего он хочет. В последние годы он испытывал трудности физического и психологического плана, и теперь ему нужно сделать шаг вперёд, чтобы стать топ-игроком. Надеюсь, он останется в «Ювентусе», – заявил в беседе со Sky Sport Italia Бонуччи.