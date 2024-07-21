Защитник «Ювентуса» решил перейти в «ПСЖ»

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Туринцы готовы продать перспективного 19-летнего футболиста, пользующегося спросом на трансферном рынке. Как информирует журналист Маттео Моретто, у испанца есть предложения от клубов Бундеслиги, также его хотят видеть у себя и представители Английской премьер-лиги, однако он отдаёт предпочтение «ПСЖ». Судя по всему, центрбеку придётся подождать, поскольку переговоры парижан с «Ювентусом» пока не прогрессируют.

Дин Хейсен провёл вторую половину прошедшего сезона в аренде в «Роме». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 10 млн евро.