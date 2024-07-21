Бонуччи оценил перспективы «Ювентуса» при Мотте

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что думает о нынешнем положении дел в команде.

Новым рулевым «бьянконери» стал Тьяго Мотта, сумевший вывести «Болонью» в Лигу чемпионов по итогам прошлой кампании. 41-летний специалист заменил уволенного в мае Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» остаётся частью моей жизни – не могу держаться в стороне с эмоциональной точки зрения, – признаётся Бонуччи. – Тьяго Мотта получил очень сильную команду. Благодаря покупкам, совершённым этим летом, «Ювентус» уже стал лучше. Этот тренер будет развлекать нас своей игрой, и я верю, что с ним команда сможет бороться за скудетто с самого начала и до конца. У Мотты есть качества отличного наставника», – поведал в интервью Sky Sport экс-футболист, недавно завершивший игровую карьеру.