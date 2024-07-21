​Капелло: «Рейндерс стал ценным игроком для «Милана»

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло высоко ценит нидерландского полузащитника Тиджани Рейндерса, который готовится к своему второму сезону в клубе. Капелло считает, что за прошедший год Рейндерс значительно повысил свою ценность:

- Рейндерс великолепно провёл чемпионат Европы. Он поднял свой уровень, я смотрел все матчи сборной Нидерландов, и, не постесняюсь сказать - он был великолепен. От такого игрока, как Тиджани, я бы никогда не отказался, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся семнадцатого августа.