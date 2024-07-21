​Югович: «У «Интера» по-прежнему лучшая полузащита в чемпионате»

Бывший футболист туринского «Ювентуса», Владимир Югович, прокомментировал трансферные новости в итальянском футболе. Югович, идентифицирующий себя как «югослав» в смысле национальности, уверен в том, что и в предстоящем сезоне у «Интера» сохранится лучшая полузащита.

- В настоящий момент у «Интера» - лучшая полузащита в чемпионате. Как это было и в прошлом сезоне. Именно этот фактор предопределил победу в чемпионате. И у них появился ещё и Зелиньски, перешедший из «Наполи». «Милану» нужно больше, чем Фофана и Самарджич, это неплохие игроки, но..., - цитирует слова Юговича pianetamilan.it.