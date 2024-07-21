Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Югович: «У «Интера» по-прежнему лучшая полузащита в чемпионате»

21 Июля 2024 • 17:38 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса», Владимир Югович, прокомментировал трансферные новости в итальянском футболе. Югович, идентифицирующий себя как «югослав» в смысле национальности, уверен в том, что и в предстоящем сезоне у «Интера» сохранится лучшая полузащита.

- В настоящий момент у «Интера» - лучшая полузащита в чемпионате. Как это было и в прошлом сезоне. Именно этот фактор предопределил победу в чемпионате. И у них появился ещё и Зелиньски, перешедший из «Наполи». «Милану» нужно больше, чем Фофана и Самарджич, это неплохие игроки, но..., - цитирует слова Юговича pianetamilan.it.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Владимир Югович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й
Спортивные новости
Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июля
17:38 · Италия. Серия А
​Югович: «У «Интера» по-прежнему лучшая полузащита в чемпионате»
17:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил «Фиорентине» решение по Амрабату 1
16:43 · Италия. Серия А
Муслера: «Мой самый сложный момент в карьере был в матче против «Милана»
15:30 · Италия. Серия А
Мессиас: «Прошлый сезон лучше забыть»
15:14 · Италия. Серия А
​Коке напутствовал Морату: «Желаю ему всего наилучшего»
15:03 · Италия. Серия А
​Бергоми скептически относится к новому тренеру «Милана» 1
13:51 · Германия. Бундеслига
​«Милан» хочет снизить цену на Фюллькруга
13:41 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о срыве трансфера Илича из-за вмешательства властей
10:59 · Италия. Серия А
Локателли может уйти из «Ювентуса» в другой клуб Серии А
08:58 · Англия. Чемпионшип
18-летний Беллингем может перейти в итальянский клуб
08:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» полностью согласовал переход Калафьори 1
07:24 · Россия. Премьер-лига
«Интер» готовит предложение по игроку «Зенита»
04:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» не взял де Шильо на сборы – игрок назвал причину
04:07 · Италия. Серия А
Капитан «Милана» прокомментировал приход Мораты
03:51 · Италия. Серия А
​Дино Баджо: «Самарджич не спасёт «Милан», у «Интера» всё равно лучше полузащита»
03:36 · Италия. Серия А
​Капелло: «Милану» нужен Самарджич»
03:19 · Италия. Серия А
Желающих купить Кьезу у «Ювентуса» больше нет
02:26 · Италия. Серия А
«Атлетико» претендует на трансферную цель «Милана»
01:27 · Италия. Серия А
​Маротта уверен - «Наполи» будет сражаться за титул
00:47 · Италия. Серия А
​Самарджич хочет только в «Милан»
20 Июля
23:25 · Италия. Серия А
Трансфер Алексея Миранчука в МЛС будет закрыт в ближайшие дни слухи
21:20 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером»
19:12 · Италия. Серия А
Кварацхелия решил сменить номер в «Наполи» 1
18:00 · Италия. Серия А
​Джилардино не хочет отпускать Гудмундссона
17:13 · Италия. Серия А
Альберто Морено стал игроком «Комо» официально
Все новости
Рекомендуем