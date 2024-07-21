Муслера: «Мой самый сложный момент в карьере был в матче против «Милана»

Бывший голкипер римского «Лацио» Фернандо Муслера вспомнил свой самый худший момент за всю долгую карьеру. По словам уругвайского стража ворот, это было в матче против «Милана»:

- В 2004 году я стал профессионалом, мне тогда было восемнадцать лет. В те годы моим напарником в «Лацио» был Марко Баллотта, ему было 43 года. Я сыграл пять первых матчей в чемпионате, но затем была кошмарная игра против «Милана», после которой меня отправили в запас. Это был самый непростой момент всей моей карьер, но, в то же время, в тот год я многое осмыслил и понял, - цитирует слова Муслеры pianetamilan.it.