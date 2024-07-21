Мессиас: «Прошлый сезон лучше забыть»

Хотя зимой бразильский нападающий Мессиас Жуниор уверял всех, что ему хорошо в «Дженоа» и он проводит «прекрасный сезон», оказалось, что тогда он кривил душой - сейчас Мессиас заявил, что прошлый сезон сложился так, что его «лучше забыть».

- Прошлый сезон мне лучше забыть, хотя для команды он сложился неплохо. Мне пришлось восстанавливаться, я готовился к нему с «Миланом». Пришлось долго тренироваться самому, потом я вернулся и снова получил травму. Все это создало большой вакуум, не только физический, но и психологический. Я перфекционист, я очень требователен к себе, - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.