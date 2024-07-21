​Коке напутствовал Морату: «Желаю ему всего наилучшего»

Испанский нападающий Альваро Мората стал игроком «Милана», и за него рад бывший уже партнёр по команде - полузащитник и капитан мадридского «Атлетико», Коке. Он напутствовал Морату в новое приключении, но при этом опустил некоторые колкости в адрес Альваро:

- Я желаю Альваро всего самого лучшего. В «Атлетико» нам нужны игроки, которые на 100 процентов посвящены победе, и физически, и психологически. Люди очень критически относятся к Альваро. У него были непростые моменты тут и в сборной. Это цена, которую приходится платить, - цитирует слова Коке испанское издание Marca.