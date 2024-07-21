Бывшая звезда миланского «Интера», Джузеппе Бергоми, скептически относится к новому тренеру «Милана» - португальскому специалисту Паулу Фонсеке. Ранее Фонсека работал в «Роме», но у Бергоми так и не составилось цельное впечатление о нём - и потому он считает португальца эдакой «тёмной лошадкой»:

- «Милан» усиливается на трансферном рынке, с этим спору нет. Но Фонсека для меня остаётся неизвестностью, загадкой, - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».