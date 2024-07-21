Локателли может уйти из «Ювентуса» в другой клуб Серии А

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации Tuttomercatoweb, в услугах хавбека заинтересована «Фиорентина».

Руководство флорентийского клуба всерьез нацелилось на подписание Локателли. При этом туринская сторона готова рассмотреть продажу Мануэля только в том случае, если за него предложат не менее 40 миллионов евро. Эта сумма может стать недосягаемой для «фиалок».

В минувшем сезоне чемпионата Италии 26-летний полузащитник провел 36 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.