«Ювентус» не взял де Шильо на сборы – игрок назвал причину

Крайний защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо не поехал с командой на сборы.

Команда под руководством Тьяго Мотты отправилась в немецкий Нюрнберг, но некоторым игрокам пришлось остаться дома – среди таковых оказался и де Шильо. 31-летний игрок опроверг информацию о том, что это произошло из-за его непригодной физической формы.

«За последнее время я услышал много неточной информации о себе. Хочу прояснить, что у меня всё в порядке – никаких физических проблем нет, несмотря на заявления в СМИ. Меня просто не пригласили на сборы по решению клуба. Любезно прошу журналистов проверять информацию на предмет достоверности, прежде чем публиковать новости», – приводит Football Italia высказывания де Шильо из социальных сетей.