Капитан «Милана» прокомментировал приход Мораты

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия рассказал, что думает о недавнем приобретении клуба.

14 июля Альваро Мората стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а спустя всего пять дней о его подписании официально объявил «Милан». Экс-форвард мадридского «Атлетико» обошёлся «россонери» в 13 млн евро.

«Мората – великий чемпион. Он сделал невероятную карьеру и продолжает доказывать, что является игроком топ-уровня. Он буквально только что стал чемпионом Европы, и я уверен, что он сможет сходу нам помочь. Конечно, мы уже знакомы с Альваро. Я поговорил с ним на днях», – рассказал капитан «Милана» Калабрия в интервью после товарищеской встречи с австрийским «Рапидом» (1:1).