​Дино Баджо: «Самарджич не спасёт «Милан», у «Интера» всё равно лучше полузащита»

Бывший футболист итальянской сборной Дино Баджо, сыгравший в её составе на чемпионате мира 1994 года, не уверен в том, что «Милану» удастся нагнать «Интер» в плане полузащиты команды.

- В прошлом сезоне было очевидно, что «Интер», прежде всего, переиграл «Милан» в полузащите. Она сильнее как с физической, так и с технической точки зрения. И с тактической также. Чалханоглу, Мхитарян и Барелла, с Дюмфризом и Димарко по краям - это сила «Интера». Фофана и Самарджич - хорошие игроки для «Милана», но я не думаю, что этого хватит, - цитирует слова Дино Баджо pianetamilan.it.