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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Милану» нужен Самарджич»

21 Июля 2024 • 03:36 Комментировать

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло поддерживает идею приглашения в клуб сербского полузащитника Лазара Самарджича, прекрасно показавшего себя в составе «Удинезе». Он считает, что Самарджич прекрасно впишется в коллектив и игру, которую будет ставить новый португальский наставник «Милана» Паулу Фонсека.

- Если «Милан» хочет подтянуться к «Интеру», то Самарджич нужен. Он талантлив, хотя чуть нестабилен. Уверен, что у Фонсеки не будет с ним никаких проблем, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует 17 августа.  


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Милан Фабио Капелло Лазар Самарджич ещё теги
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