Желающих купить Кьезу у «Ювентуса» больше нет

У «Ювентуса» нет предложений по вингеру Федерико Кьезе.

«Старая синьора» готова расстаться с 26-летним футболистом, так как на него не слишком рассчитывает новый тренер команды Тьяго Мотта. Играет роль и фактор истекающего в следующем году контракта – туринцы не хотят терять итальянца бесплатно. Тем не менее, как информирует инсайдер Николо Скира, на данный момент ни один из клубов не готов сделать предложение по Кьезе.

Интерес к игроку проявляли «Наполи» и «Рома», однако первые решили сосредоточиться на других кандидатурах, а вторые предпочитают дождаться завершения переговоров по Матиасу Соуле, другому представителю «Ювентуса». Фигурирует в деле и «Интер»: миланцы вовсе планируют подождать до следующего года, чтобы переманить Кьезу свободным агентом. Зарубежные клубы также не торопятся приобретать чемпиона Европы 2020 года.