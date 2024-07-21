«Атлетико» претендует на трансферную цель «Милана»

Центральный защитник «Ред Булл Зальцбурга» Страхинья Павлович заинтересовал ещё один статусный клуб из топ-чемпионата.

Основным претендентом на 23-летнего игрока считался «Милан», почти достигший договорённости с сербом. Согласно сообщениям инсайдера Маттео Моретто, интерес к Павловичу также проявил мадридский «Атлетико». «Матрасники» не могут договориться с «Фейеноордом» по трансферу Давида Ганцко, поэтому изучают альтернативные варианты усиления центра обороны.

Специалисты известного портала Transfermarkt оценивают нынешнюю стоимость Страхиньи Павловича в 25 млн евро.