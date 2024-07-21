​Маротта уверен - «Наполи» будет сражаться за титул

Джузеппе Маротта уверен в том, что «Наполи» будет сражаться за чемпионский титул в предстоящем сезоне итальянской Серии А. Он связывает это с хорошо знакомым ему стилем нового тренера клуба - Антонио Конте.

- Конте. Он - лидер. И для итальянского чемпионата такие специалисты во благо. Уверен в том, что «Наполи» будет сражаться за чемпионский титул под его началом. Он сделает для этого всё возможное, - цитирует слова Маротты pianetamilan.it.

Напомним, что «Наполи» стал чемпионом в 2023 году, но в прошедшем сезоне занял лишь десятое место. Новый сезон итальянского чемпионата стартует 17 августа.