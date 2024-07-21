Сербский полузащитник Лазар Самарджич нацелился на «Милан» - как сообщает pianetamilan.it, он твёрдо решил воспользоваться шансом с этим вариантом. Его отец Младен сейчас всеми силами пытается решить юридические вопросы с «Удинезе».

«Лазар Самарджич хочет только в «Милан». Его отец пытается обговорить всё с «Удинезе» и «Миланом», но в «Милане» готовы действовать лишь после того, как будет найдена формула соглашения с «Удинезе». Всё решится в ближайшие дни, - прогнозирует известный итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что новый сезон итальянской Серии А начнётся 17 августа.