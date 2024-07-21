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Чемпионат Италии. Серия А

​Самарджич хочет только в «Милан»

21 Июля 2024 • 00:47 Комментировать

Сербский полузащитник Лазар Самарджич нацелился на «Милан» - как сообщает pianetamilan.it, он твёрдо решил воспользоваться шансом с этим вариантом. Его отец Младен сейчас всеми силами пытается решить юридические вопросы с «Удинезе».

«Лазар Самарджич хочет только в «Милан». Его отец пытается обговорить всё с «Удинезе» и «Миланом», но в «Милане» готовы действовать лишь после того, как будет найдена формула соглашения с «Удинезе». Всё решится в ближайшие дни, - прогнозирует известный итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, что новый сезон итальянской Серии А начнётся 17 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лазар Самарджич
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