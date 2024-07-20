Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит карьеру в американском клубе «Атланта Юнайтед». Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По данным источника, 28-летний футболист пропустил последний спарринг «Аталанты» из-за предстоящего отъезда. Утверждается, что сделка будет закрыта в ближайшие несколько дней. На продаже Миранчука итальянский коллектив заработает около 12-13 миллионов евро, отмечает источник.

Действующий трудовой договор Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет десять миллионов евро.