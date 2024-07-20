Лаутаро Мартинес продлил контракт с «Интером»

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подписал новый трудовой договор с миланским клубом. Об этом рассказал президент итальянского гранда.

— Лаутаро Мартинес подписал новый контракт, все зафиксировано. Официальное объявление будет в ближайшие недели, — цитирует Джузеппе Маротту Sky Sports.

Уточняется, что контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до июня 2029 года. Заработная плата форварда составит девять миллионов евро в год без учета бонусных выплат.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Интер» встретится в гостях с «Дженоа». Поединок пройдет 17 августа.