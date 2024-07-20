Кварацхелия решил сменить номер в «Наполи»

Ожидается, что Хвича Кварацхелия продлил контракт с «Наполи», и в тот самый момент его заработная плата существенно вырастет. Проект под руководством Антонио Конте привлекает 23-летнего грузина, поэтому вопрос со сменой клуба больше не стоит.

Тем временем Corriere dello Sport рассказывает о том, что Кварацхелия решил сменить игровой номер в «Наполи». Теперь грузинский футболист будет выступать под номером 7, как его кумир – Криштиану Роналду.

Номер 7 в «Наполи» освободился ещё зимой, когда в «РБ Лейпциг» перебрался полузащитник Эльиф Элмас.

Ранее Хвича Кварацхелия выступал за «Наполи» под номером 77.