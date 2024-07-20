​Джилардино не хочет отпускать Гудмундссона

Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино не хочет отпускать из клуба Альберта Гудмундссона - и не столько потому что тот является его тёзкой, сколько из-за удачных выступлений исландского нападающего, забившего в прошлом чемпионате четырнадцать мячей. Интерес к Гудмундссону проявляют гранды - в частности, миланский «Интер», действующий чемпион Италии.

- Альберт - игрок «Дженоа». И с нами ему хорошо. Я так понял из нашего общения, что он остаётся. Рынок, конечно, существует по своим правилам. Могу сказать ещё, что Альберт - профессионал, который целиком отдаётся делу, надевая футболку «Дженоа», - цитирует слова Джилардино pianetamilan.it.