Бывший защитник «Ливерпуля» Альберто Морено присоединился к «Комо». О переходе игрока свободным агентом сообщает пресс-служба новичка Серии А.

Морено 32 года, его прошлым клубом был «Вильярреал». За «жёлтую субмарину» испанец выступал с 2019 года. Ранее с 2014 по 2019 годы воспитанник академии «Севильи» был игроком «Ливерпуля».

Контракт стороны подписали до окончания грядущего сезона. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Морено в 1,8 млн евро.

Напомним, по итогу прошлого сезона Серии Б «Комо» завоевал прямую путёвку в Серию А, заняв второе место турнирной таблицы.