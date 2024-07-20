«Милан» посредством своего официального сайта объявил о подписании первого профессионального контракта с нападающим. Так, 16-летний Франческо Камарда поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2027 года.

Камарда является воспитанником «Милана». К академии «россонери» Франческо присоединился ещё в возрасте семи лет.

За первую команду «Милана» Франческо Камарда уже успел провести два официальных матча. Правда, в обоих случаях молодой футболист проводил на футбольном поле не так много времени (12 игровых минут суммарно).