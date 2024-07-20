Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия готов продлить трудовой договор с неаполитанским клубом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, Кварацхелия очень хочет поработать с новым наставником команды Антонио Конте. Грузинский футболист считает, что Конте поможет ему сделать серьезный шаг вперед, отмечает источник.

Сообщается, что Кварацхелия намерен подписать новый контракт с «Наполи» на пять лет, по новому договору игрок будет зарабатывать пять миллионов евро за год.

Напомним, 23-летний вингер защищает цвета «Наполи» с 2022 года. За это время он провел 88 матчей, забил 25 голов и стал автором 26 ассистов.