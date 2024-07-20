Бекхэм обратился к Морате после перехода в «Милан»

Экс-полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал переход испанского центрфорварда Альваро Мораты в «Милан».

«Друг, мои поздравления», - написал Бекхэм в своих социальных сетях, прикрепив фотографию с Моратой.

Альваро подписал с миланским клубом четырехлетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий защищал цвета мадридского «Атлетико». Мората принял участие в 48 поединках, отметившись 21 забитым мячом и пятью результативными передачами. Вместе со сборной Испании он стал победителем чемпионата Европы – 2024.