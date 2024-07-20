​Мората выбрал свой игровой номер в «Милане»

Испанский нападающий Альваро Мората выбрал свой игровой номер в новом клубе.

Предполагалось, что он возьмёт номер Оливье Жиру, то есть «девятку», тем более, что Мората играл под этим номером в прошлом. Но на самом деле Мората будет выступать под номером 7, его ему уступил французский полузащитник Ясин Адли. Сам Адли в новом сезоне будет выступать под номером 94.

В прошлом под номером семь в «Милане» выступал не кто иной, как сам Андрей Шевченко - отечественный футболист, в 2004-м выигравший «Золотой мяч».

Напомним, что новый сезон Серии А начнётся 17 августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».