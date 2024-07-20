​Дзенга: «Голос Златана был важен для Мораты»

Бывший итальянский голкипер Вальтер Дзенга прокомментировал трансфер испанского нападающего Альваро Мораты в «Милан». По мнению Дзенги, для Мораты было важным то, что его приглашает не кто-нибудь, а сам Златан Ибрагимович, сейчас занимающий руководящую роль в клубе.

- Голос Златана важен. Человек, который выступал на таком уровне, как Златан, обладает особой притягательностью, - цитирует слова Дзенги pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся ровно через четыре недели - семнадцатого августа. В первом туре «Милану» предстоит сыграть с «Торино».