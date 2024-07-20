Назван игрок с самой большой зарплатой в Серии А

Центрфорвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии, рапортует Capology.

Как сообщает источник, сербский нападающий получает 22,2 миллиона евро в год. Второе место занимает форвард «Наполи» Виктор Осимхен с окладом в размере 12,8 миллиона. Топ-3 замыкает хавбек миланского «Интера» Николо Барелла – 12,4 миллиона евро.

Влахович выступает за «старую синьору» с зимы 2022 года, он перешел в туринский гранд из «Фиорентины». В общей сложности нападающий провел 101 поединок за «Ювентус», отметившись 41 забитым мячом и девятью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.