​Итальянский журналист: «Лукаку забьёт 25 голов у Конте в «Наполи»

Известный итальянский журналист Джанни Виснади считает, что Ромелу Лукаку следует перебраться в «Наполи», где работает Антонио Конте - новый наставник неаполитанского клуба. В прошлом Лукаку успешно выступал под началом харизматичного специалиста, вернувшегося из годичного отпуска:

- Когда продадут Осимхена, Лукаку сможет вернуться и сойтись с Конте, своим ментором. Уверен, что за сезон Лукаку забьёт 25 голов, а «Наполи», без дополнительной нагрузки в виде евротурниров, будет претендовать на чемпионский титул, - цитирует слова Виснади fcinter1908.it.

Конте и Лукаку успешно сотрудничали в прошлом в миланском «Интере».