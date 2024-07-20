«Ювентус» заплатит около 35 млн евро за экс-игрока «Барселоны»

В «Ювентусе» готовятся к очередному трансферу. Ряды команды Тьяго Мотты в скором времени может пополнить центральный защитник Жан-Клер Тодибо, выступающий за «Ниццу». По информации La Gazzetta dello Sport, клубы близки к договорённости по деталям сделки: «бьянконери» арендуют француза за 7-10 млн евро с обязательством выкупа за 25-28 млн. Полноценный переход состоится в следующем году.

Жан-Клер Тобидо принадлежит «Ницце» с 2021 года – тогда он был куплен у «Барселоны». По распространённым данным, игрок уже согласовал с «Ювентусом» условия контракта. Договор будет рассчитан до 2029 года.