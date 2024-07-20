Маккенни решил, где хочет играть после ухода из «Ювентуса»

Пути «Ювентуса» и полузащитника Уэстона Маккенни скоро разойдутся. Американец не планирует продлевать контракт со «старой синьорой», в то время как нынешний договор истекает через год. В связи с этим туринцы собираются продать хавбека до конца текущего трансферного окна. Как информирует журналист Николо Скира, 25-летний игрок хочет перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов. «Ювентус» надеется как можно скорее оформить продажу.

Среди претендентов на Уэстона Маккенни за последнее время назывались английский «Эвертон», американский «Интер Майами» и турецкий «Фенербахче». В прошедшем сезоне футболист отметился десятью голевыми передачами в 38 матчах за «бьянконери».